ВВС Ирака обстреляли штабквартиру ИГИЛ в районе Дейр эз-Зора с согласия Дамаска

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Дамаск, 9 июля. Вооруженные силы Ирака обстреляли штабквартиру запрещенной в России организации «Исламское государство»* в аль Маядин около Дейр эз-Зора. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

#BreakingNews:#Iraq Air force bombed #ISIS HQ in al-Mayadeen, close to deir al-Zour in #Syria, in agreement with the gov in #Damascus. — Elijah J. Magnier (@ejmalrai) July 9, 2017

Уточняется, что обстрел был проведен по согласованию с официальным Дамаском.

Ранее в правительстве Сирии прокомментировали установление перемирия на юге САР.

* Организация запрещена на территории РФ.