ВВС Ирака обстреляли штабквартиру ИГИЛ в районе Дейр эз-Зора с согласия Дамаска
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Дамаск, 9 июля. Вооруженные силы Ирака обстреляли штабквартиру запрещенной в России организации «Исламское государство»* в аль Маядин около Дейр эз-Зора. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.
Уточняется, что обстрел был проведен по согласованию с официальным Дамаском.
Ранее в правительстве Сирии прокомментировали установление перемирия на юге САР.
* Организация запрещена на территории РФ.