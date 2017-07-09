Синоптики назвали дату начала пляжного сезона в Москве
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Москва, 9 июля. Метеорологи рассказали жителям Москвы, когда начнется пляжный сезон.
По словам сотрудников центра «Фобос», украденное у жителей российской столицы лето скоро вернется.
«Природа сжалится над москвичами. Во второй половине июля она вернёт украденное лето», — сказано в сообщении пресс-службы центра.
Уже 11 июля антициклон придет к Москве, благодаря чему температура воздуха вырастет до +23…+25. Далее в российскую столицу на три дня придут дожди и грозы, а после этого воздух прогреется до +27. Вода нагреется до +21, сообщает RT.
«То есть купальный сезон с опозданием на 50 суток может быть открыт к следующим выходным, 22—23 июля», — пообещали сотрудники центра «Фобос».