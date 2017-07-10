Парубий предложил лишить РФ права вето в Совбезе ООН
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Киев, 9 июля. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий потребовал лишить российскую сторону права вето в Совбезе Организации Объединенных Наций (ООН).
«Призвал ООН лишить Россию права вето на Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать вопросы в отношении страны, на которую он напал», — подчеркнул украинский политик, который встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Гутерреша увеличить объем гуманитарной помощи.