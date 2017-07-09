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Москва, 9 июля. Президент России Владимир Путин остался доволен своей первой встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков добавил, что «совсем не знает» хозяина Белого дома. Тем не менее, сложилось впечатление, что и Трамп доволен первой встречей с Путиным, — сказал Песков.

Ранее Дональд Трамп рассказал о некоторых подробностях переговоров с Путиным относительно кибербезопасности.