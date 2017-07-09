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Анкара, 9 июля. Строительство газопровода «Турецкий поток» сыграет определяющую роль во всех сферах деятельности региона и в диверсификации энергетических маршрутов. Такое заявление сделал министр энергетики Турции Берат Албайрак.

Министр утверждает, что Анкара ведет интенсивные переговоры в связи со строительством «Турецкого потока». Турция играет свою роль в этом проекте, и не намерена от нее отказываться, — сказал Албайрак.

Ранее сообщалось о договоренностях, достигнутых между «Газпромом» и Венгрией по «Турецкому потоку».