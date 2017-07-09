Парубий предложил лишить РФ права вето в Совбезе ООН

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Москва, 9 июля. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не имеет никакого отношения к рок-музыке. Об этом журналистам заявил музыкант Юрий Лоза.

«Человек, который играет матерный шансон, вдруг становится президентом рок-фестиваля! Это непонятно, остается только пожать плечами. Кого и с чем поздравлять, я не знаю», — цитирует его слова агентство НСН.

Напомним, ранее стало известно о том, что известный музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров был избран президентом рок-фестиваля «Нашествие».