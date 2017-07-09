Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку
В Избранное
Вашингтон, 9 июля. Бывший официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки считает, что президент США Дональд Трамп «угодил в ловушку» президента РФ Владимира Путина в ходе их первой встречи в Гамбурге. Заявление Псаки опубликовано в статье для CNN.
По мнению Псаки, Трамп должен был оказать давление на российского лидера по вопросу «вмешательства России» в избирательный процесс в США.
Россия обыграла хозяина Белого дома. Этого следовало ожидать, — пишет Псаки.
Бывший представитель Госдепа также считает, что Путин получил преимущество по всем основным вопросам повестки президентов.
Ранее в ЕС одобрили создание зон деэскалации на юге Сирии.