Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

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Вашингтон, 9 июля. Бывший официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки считает, что президент США Дональд Трамп «угодил в ловушку» президента РФ Владимира Путина в ходе их первой встречи в Гамбурге. Заявление Псаки опубликовано в статье для CNN.

По мнению Псаки, Трамп должен был оказать давление на российского лидера по вопросу «вмешательства России» в избирательный процесс в США.

Россия обыграла хозяина Белого дома. Этого следовало ожидать, — пишет Псаки.

Бывший представитель Госдепа также считает, что Путин получил преимущество по всем основным вопросам повестки президентов.

Ранее в ЕС одобрили создание зон деэскалации на юге Сирии.