Сирия: оппозиция приветствует создание зоны деэскалации на юге страны

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Женева, 9 июля. Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) положительно оценил достигнутые накануне договоренности о создании зоны деэскалации на юге Сирии. Такое заявление сделал советник комитета Яхья аль-Ариди.

Аль-Ариди выразил надежду, что создание зоны деэскалации будет способствовать установлению мира на Юге САР, а затем и на остальной территории Сирии.

Это очень важно для нас, — сказал представитель ВКП.

Ранее создание зон деэскалации поддержал Европейский Союз.