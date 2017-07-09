В Петербурге воссоздали колонну из Пальмиры, разрушенную террористами из ИГИЛ

В Избранное

Санкт-Петербург, 9 июля. Российские специалисты воссоздали колонну Зенобии, которую боевики так называемого «Исламского государства»* уничтожили в Пальмире.

Это стало возможным благодаря трехмерной модели, над которой работали эксперты из Института истории материальной культуры РАН. Копию артефакта можно будет увидеть на выставке «Пальмира во времени и пространстве» в Царском Селе, которая открылась 9 июля.

Ранее стало известно о том, что в Италии открылась «Лики Пальмиры в Аквилее».

Напомним, деятельность «Исламского государства» запрещена в РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.