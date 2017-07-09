Путин рассказал о значении цифровых технологий для России

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Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин считает, что внедрение цифровых технологий является одним из приоритетных направлений развития России. Об этом он заявил, выступая на церемонии открытия выставки «Иннопром».

По словам российского лидера, Москва планирует наладить сотрудничество с Японией и ФРГ для усиления своих позиций в этой сфере.

Цифровые технологии составляют мощный ресурс развития России, завершил свою мысль Путин.

Ранее Владимир Путин поручил разобраться в том, почему жителей Екатеринбурга заставляют красить фасады домов за свой счет.