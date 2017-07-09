Хамские действия руководства Нижнетагильского завода попали под прицел Бастрыкина
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Москва, 9 июля. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.
Напомним, ранее глава государства Владимир Путин потребовал от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Генеральной прокуратуры России проверить «хамские» действия руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которое задерживает зарплаты сотрудникам.