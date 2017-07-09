Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Путин поручил выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют самих чинить дома
Россия
Путин поручил выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют самих чинить дома
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поручил выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют самих чинить дома

    21:35  9 Июля 2017
    41

    Путин поручил выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют самих чинить дома

    Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин поручил разобраться, на каком основании жителей Екатеринбурга обязали за свой счет ремонтировать фасады домов. Это требование глава российского государства озвучил в ходе своей встречи с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым.

    Путин также проинформировал главу региона о жалобах, поступивших в ходе прошедшей недавно прямой линии. Судя по обращениям, жителей обязали привести в порядок фасады домов за свой счет из-за предстоящего в 2018-м году чемпионата мира по футболу.

    С этой проблемой обязательно нужно разобраться, — сказал российский лидер.

    Ранее Дмитрий Песков рассказал о подготовке Путина к встречам с губернаторами.

    Автор: Сергей Свазовский
    #владимирпутин #евгенией куйвашев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин прибыл в Екатеринбург на открытие выставки «Иннопром-2017»

        18:54 9 Июля 2017 517
        Читать
        18:31
        Сегодня

        Тиллерсон предложил России «сделать первый шаг» для деэскалации в Донбассе
        18:29
        Сегодня

        «Резать москалей» и «танцевать на руинах Кремля»: «правосеки» мечтают о новой Конотопской битве
        16:42
        Сегодня

        Порошенко объяснил, почему «больше всех» хочет отмены антироссийских санкций
        16:12
        Сегодня

        Трамп назвал два условия отмены антироссийских санкций
        15:58
        Сегодня

        Трамп рассказал о «стычке» с Путиным на первой встрече в Гамбурге

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7212

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        12925

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1655

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3167

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2439
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        17:33   9 Июля 2017
        1031
        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        15:21   9 Июля 2017
        322
        Переговоры с Путиным по Сирии заставили Трампа задуматься о сотрудничестве с Россией

        Переговоры с Путиным по Сирии заставили Трампа задуматься о сотрудничестве с Россией

        14:44   9 Июля 2017
        733
        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        12:58   9 Июля 2017
        296