Путин поручил выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют самих чинить дома

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Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин поручил разобраться, на каком основании жителей Екатеринбурга обязали за свой счет ремонтировать фасады домов. Это требование глава российского государства озвучил в ходе своей встречи с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым.

Путин также проинформировал главу региона о жалобах, поступивших в ходе прошедшей недавно прямой линии. Судя по обращениям, жителей обязали привести в порядок фасады домов за свой счет из-за предстоящего в 2018-м году чемпионата мира по футболу.

С этой проблемой обязательно нужно разобраться, — сказал российский лидер.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о подготовке Путина к встречам с губернаторами.