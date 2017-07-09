Путин обсудил отношения Москвы и Токио на ужине с экс-премьером Японии

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Екатеринбург, 9 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье встретился с бывшим председателем правительства Японии Есиро Мори.

Российский лидер рассказал о том, что он привез подарок японскому экс-премьеру, который 14 июля должен отпраздновать свое 80-летие. В рамках совместного ужина политики также обсудили российско-японские отношения.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.