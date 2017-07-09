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Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин после недавней прямой линии взял за правило просматривать обращения жителей того или иного государства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такая практика доказывает свою эффективность. Беседа с губернатором Свердловской области не стала исключением.

Путин изучил проблемы жителей региона, чтобы лучше разобраться в их потребностях и настроениях. В целом по стране проблемы схожие, но есть и особенности, — добавил Песков.

Ранее Владимир Путин дал поручение о проверке руководства одного из заводов Нижнего Тагила.