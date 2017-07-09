Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня основания Екатеринбурга

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Свердловская область, 9 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал в воскресенье указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

«В соответствии с вашим обращением мной сегодня подписан указ о праздновании 300-летия основания города Екатеринбург», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Екатеринбург.