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Сирия, 10 июля. «Тахрир Аш-Шам» уничтожает «спящие ячейки» ИГИЛ* в провинции Идлиб. Обстрелам со стороны исламистов подверглись кварталы Дамаска и Хомса. ВКС РФ бомбят линии снабжения террористов ИГ* в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили авиаудары по укрепленным пунктам боевиков в окрестностях города Ас-Сухна на востоке провинции Хомс; бомбят пути поставок террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили ряд укреплений «Файлак Ар-Рахман» в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска; зачистили от ИГ город Джибаб Хамад и заняли несколько близлежащих опорных пунктов ИГ к востоку от Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло большую часть газового поля Аль-Хейль к востоку от Пальмиры; утратило несколько высот близ нефтяного месторождения Аш-Шаир в восточной части Хомса.

«Файлак Ар-Рахман»: открыла огонь по мирному району Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: провела обстрел района Аль-Арман в городе Хомс; захватила две стратегические позиции САА на севере провинции Хомс; начала операцию по зачистке территорий провинции Идлиб от «спящих ячеек» ИГ.

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла десятки радикалов убитыми и раненными в результате взрыва в провинции Идлиб; напала на позиции САА к югу от Хамы.

Курды: отбили у террористов площадь Аль-Мазарин на западе Ракки; нейтрализовали 41 террориста в Ракке; захватили два населенных пункта к югу от Ракки.

Международная коалиция: нанесла 12 авиаударов в городе Ракка.

Провинция Дамаск

На протяжении дня продолжались бои в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска между правительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции. Используя тяжелую военную технику, союзные войска отбили у исламистов несколько зданий, окружив группу боевиков организации «Файлак Ар-Рахман», передавал военный источник в сети Twitter (Syria_Hezb_Iran). Кроме того, был уничтожен ряд укреплений антиправительственной группировки. Воздушную поддержку наступлению сирийской армии оказывали сирийские военные самолеты. Согласно данным информационного портала Qasioun News, в результате авиаударов были уничтожены 20 радикалов и несколько транспортных средств боевиков. Однако оппозиционные источники данные сведения опровергают.

Под обстрелом исламистов вновь оказались мирные кварталы Дамаска. Как сообщал Twitter-канал (ahmadalissa), боевики открыли огонь по западному району столицы Старому городу.

Провинция Хомс

В восточной части провинции военнослужащие 5-го штурмового корпуса сирийской армии совместно с бойцами ливанской организации «Хезболла» и афганского формирования «Лива Фатимиюн» отбили у террористов «Исламского государства»* значительную часть газового поля Аль-Хейль, заняв позиции в 15 километрах от города Ас-Сухна. ВКС РФ продолжили наносить удары по укрепленным пунктам боевиков с воздуха, передавало ливанское информационное агентство Al Masdar News. Исламисты были вынуждены отступить. Одновременно с этим элитные подразделения САА «Тигры» продвигаются к Ас-Сухне из провинции Ракка.

Тем временем к северо-западу от Пальмиры недалеко от горного массива Аш-Шумария Национальные силы обороны ****** (NDF) полностью зачистили от ИГ населенный пункт Джибаб Хамад, а также заняли несколько опорных пунктов радикалов вблизи городов Максар Аль-Хассан и Джубб Аль-Джарра, а также ключевую вершину Аль-Аллам Аль-Шарки. Об этом сообщал новостной портал Al Masdar News. В ходе вооруженных стычек обе стороны понесли потери в живой силе. Кроме того, солдаты батальона «Охотники на ИГИЛ» освободили несколько высот близ нефтяного месторождения Аш-Шаир, нейтрализовав при этом пятерых террористов ИГ, передавал Twitter-канал (ISIS_Hunters).

Вновь отмечались столкновения между радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»****, и правительственными подразделениями к северу от Хомса. Боевикам удалось захватить две стратегические позиции САА, передавало новостное агентство Qasioun News. Кроме того, исламисты провели обстрел района Аль-Арман в столице региона, в результате чего были ранены трое гражданских лиц, передавал военный источник информагентства AMN.

Провинция Дейр эз-Зор

Радикалы «Исламского государства» несколько раз пытались прорвать оборону правительственных войск в районах административного центра региона. Террористы атаковали укрепрайоны сирийской армии близ городской поликлиники, отеля и кладбища. Тем не менее в ходе затяжных столкновений при помощи российских ВКС военнослужащим САА удалось отбить нападение. Кроме того, в результате воздушных ударов ВКС РФ пострадали линии снабжения исламистов недалеко от районов Хавика и Аль-Багилия, а также были уничтожены по меньшей мере 30 боевиков и их военная техника, сообщал информационный портал Al Masdar News.

Провинция Идлиб

Очередной теракт произошел в провинции Идлиб. На этот раз взрывное устройство сработало в военном штабе группировки «Ахрар Аш-Шам» в населенном пункте Бинниш. Были убиты и ранены десятки радикалов антиправительственного формирования. Некоторые оппозиционные источники утверждали, что взрыв был устроен объединением «Тахрир Аш-Шам», тем не менее члены коалиции данную информацию опровергают, заявляя, что СВУ могло быть заложено террористами одной из «спящих ячеек» «Исламского государства».

«Тахрир Аш-Шам» начала операцию по зачистке территорий региона от подпольных групп ИГ. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (Aswed_Flags). Боевики вооруженной оппозиции задержали порядка ста человек, подозреваемых в связях с ИГ, а также арестовали двух высокопоставленных командиров ИГ в городе Ад-Дана. В результате обысков также были обнаружены запасы боеприпасов и СВУ, передавало агентство новостей Qasioun News.

Провинция Ракка

Курдские бойцы Сирийских демократических сил**** (SDF) и отрядов Народной самообороны (YPG) продолжили развивать наступление на опорные пункты «Исламского государства» в Ракке. В ходе ожесточенных боев курды отбили у террористов площадь Аль-Мазарин на западе столицы провинции, ликвидировав при этом 24 боевика ИГ, передавал местный Twitter-канал (1st_infantry). Таким образом, курдские подразделения получили доступ к районам Романия и Аль-Барид. Кроме того, разворачивались бои в кварталах Аль-Нахда и Хитин. Во второй половине дня курдам также удалось ликвидировать 41 террориста «Исламского государства», а также захватить два населенных пункта на юге столицы региона, расположенных вдоль трассы, ведущей на Дейр эз-Зор, передавал военный источник на своей странице в Twitter (UndercoverInAK). Как сообщал курдский военный источник в Twitter (AraratKrd), после полного захвата Ракки курдские отряды начнут наступление на Дейр эз-Зор.

ВВС международной коалиции приводили бомбардировки в окрестностях столицы провинции. Об этом сообщал Twitter-канал (Amercans4YPG). Сведений о нанесенном радикалам ИГ уроне до сих пор не поступало.

Провинция Хама

Атаке со стороны радикалов исламистской группировки «Ахрар Аш-Шам» подверглись позиции правительственных войск недалеко от населенного пункта Харб Нафса к югу от Хамы. По данным оппозиционных источников, в ходе столкновений были убиты шесть солдат САА, кроме того, боевики захватили оружие армии Башара Асада, вновь нарушив соглашение о прекращении огня, действующее на юге провинции. Военнослужащие САА открыли ответный огонь по опорным пунктам исламистов, сообщало ливанское информагентство Al Masdar News. О нанесенном радикалам уроне не сообщалось.

Ирак

В минувшие сутки продолжились столкновения между террористами «Исламского государства» и иракскими вооруженными силами в квартале Старый город в западной части Мосула. Несмотря на приказ командования не сдавать позиции, 35 ИГИЛовцев предприняли попытку бегства из района, однако были нейтрализованы силами армии Ирака, сообщал Twitter-канал (SputnikInt). Согласно информации военного источника в сети Twitter (RudawEnglish), в Старом городе осталось всего 30 радикалов ИГ.

Информагентство ИГИЛ «Аль-Амак» опубликовало информацию о том, что в ходе сражений погибли 23 солдата правительственных подразделений, тем не менее официально данные сведения так и не были подтверждены.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)