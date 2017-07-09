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Сирия, 9 июля. РФ доставила гуманитарную помощь мирным жителям провинции Латакия. Восстановлены газовые скважины, ранее находившиеся под контролем ИГ*, на востоке Хомса. Курды захватили два населенных пункта южнее Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение боевиков «Ахрар Аш-Шам» на электростанцию близ населенного пункта Аль-Зари к югу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло район Аль-Махди, а также большую часть квартала Аль-Рафика в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала взрыв на севере провинции Латакия.

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла нескольких боевиков убитыми и раненными в ходе боев с САА к югу от Хамы.

Курды: заняли несколько опорных пунктов ИГ на западе Ракки; захватили деревни Касрат Мухаммад Ага и Аль-Аджил к югу от Ракки.

Международная коалиция: наносит беспорядочные удары по городу Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Латакия

Оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (AllyOfTruth) передает, что на севере провинции Латакия произошел взрыв в районе населенного пункта Аль-Канжира. В результате один местный житель погиб, еще несколько получили ранения. Предполагается, что бомба была установлена боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам», действующей на территории соседней провинции Идлиб. Латакия наравне с Тартусом является одной из самых безопасных частей Сирии, поскольку в регионе в основном проживают алавиты, поддерживающие режим Башара Асада. Однако время от времени отмечаются взаимные перестрелки на северных окраинах провинции, на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и радикалов вооруженной оппозиции. Несмотря на то, что данные территории входят в одну их зон деэскалации, исламисты нередко нарушают режим прекращения огня.

Тем временем российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гуманитарную помощь мирным жителям города Айн Кита. Многие нуждающиеся получили наборы с продовольствием и медикаментами, сообщает Twitter-канал (Ruswariors).

Провинция Хомс

Ранее сообщалось о том, что сирийские вооруженные силы вместе с организациями «Хезболла» и «Лива Фатимиюн» освободили большую часть газового поля Аль-Хейль. Российская авиация обеспечивала наступлению союзных войск прикрытые с воздуха, нанося авиаудары по укреплениям радикалов «Исламского государства»*. Террористы были вынуждены отступить, однако полностью территорию месторождения не покинули, пытаясь замедлить продвижение проправительственных отрядов в направлении города Ас-Сухна, последнего оплота ИГИЛ в провинции Хомс. Как сообщает новостной портал Fars News Agency, союзники сирийской армии в данный момент находятся в десяти километрах от Ас-Сухны.

Тем временем инфраструктура двух газовых скважин, ранее находившихся под контролем боевиков, была полностью восстановлена. Реанимация разрушенных месторождений значительно ослабит нехватку электроэнергии, начавшуюся в 2011-м году после того, как группировки вооруженной оппозиции уничтожили ранее развитую электросеть страны, передает информационное агентство Al Masdar News.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник на своей станице в сети Twitter (AmmarJohmani1) опубликовал видео, на котором запечатлены последствия регулярных бомбардировок западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, города Аль-Маядин, расположенного к юго-востоку от административного центра региона. Дома местных жителей полностью разрушены, ранения получили мирные граждане, в основном дети. Несмотря на то, что коалиционная авиация проводит воздушные атаки опорных пунктов ИГИЛ, страдает в результате беспорядочных авиаударов также и мирное население провинции.

Провинция Идлиб

Еще один теракт произошел в провинции Идлиб к югу от административного центра региона. Согласно данным местного Twitter-канала (Nidalgazaui), в районе населенного пункта Мараат Ан-Нуман взорвался заминированный автомобиль. Никакой информации о пострадавших пока не поступало. Ответственность за организацию террористического акта на данный момент не взяла на себя ни одна исламистская группировка. Тем не менее, предполагается, что бомба была заложена террористами одного из подпольных формирований «Исламского государства», действующих в регионе. Напомним, ранее объединение «Тахрир Аш-Шам» объявило о начале крупномасштабной кампании, направленной на то, чтобы выявить и ликвидировать все «спящие ячейки» ИГИЛ в регионе.

Провинция Ракка

Курдские формирования продолжают продвигаться к центру города Ракка. В ходе ожесточенных боев Сирийской демократической армии**** (SDF) удалось занять древний замок Харун Аль-Рашид и кольцевую развязку Аль-Мазара. Кроме того, под контроль курдов полностью перешел район Аль-Махди, а также большая часть квартала Аль-Рафика. Как сообщают военные источники AMN, данные позиции могут послужить хорошим плацдармом для дальнейших военных операций в городе.

К югу от столицы провинции отряды SDF также преуспели, отбив у боевиков «Исламского государства» населенные пункты Касрат Мухаммад Ага и Аль-Аджил. Данные деревни расположены вдоль дороги на Дейр эз-Зор. Ранее курдские источники сообщали о том, что SDF и Отряды народной самообороны (YPG) планируют начать наступление на Дейр эз-Зор сразу после захвата Ракки.

Провинция Хама

Агентство новостей Fars News Agency передает, что Сирийская арабская армия (САА) отбила нападение боевиков антиправительственной организации «Ахрар Аш-Шам» на электростанцию, находящуюся вблизи населенного пункта Аль-Зари. В ходе столкновений были убиты и ранены несколько исламистов. Сообщается, что значительную поддержку правительственным силам оказали сирийские военные самолеты, проводившие бомбардировки опорных пунктов боевиков вооруженной оппозиции, в ходе которых было уничтожено несколько единиц военной техники противника.

Напомним, южные территории провинции входят в одну из зон снижения напряженности, установленных в ходе переговоров между вооруженной оппозицией и сирийской армией при посредничестве представителей РФ. Тем не менее боевики постоянно нарушают режим без огня, обстреливая позиции САА и нападая на укрепленные пункты правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)