Новая попытка завершить войну в Сирии: с кем проще договориться — с Трампом или Обамой

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В провинциях Эс-Сувейда, Кунейтра и Даръа, расположенных на юго-западе Сирии, сегодня в полдень установилось перемирие. Оно было достигнуто в ходе первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в пятницу 7 июля в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки». Обеспечивают безопасность и следят за соблюдением режима без огня в этом регионе российские военные полицейские. В соответствии с соглашением, российские военные действуют в координации с подразделениями вооруженных сил Соединенных Штатов и Иордании. На данный момент и Сирийская арабская армия (САА), и боевики вооруженных оппозиционных формирований соблюдают режим тишины, нарушений отмечено не было.

Между тем Трамп выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой по урегулированию сирийского кризиса. Президент США в записи на своей странице в сети Twitter подчеркнул необходимость развития российско-американских отношений в этом направлении:

«Мы договорились об установлении режима прекращения огня в отдельных районах Сирии, что спасет жизни многих людей. Необходимо и дальше продвигаться в развитии совместной конструктивной работы с Россией».

Федеральное агентство новостей (ФАН) разбиралось в том, какую роль в деэскалации вооруженного конфликта в Сирии сыграло соглашение Путина и Трампа, а также в том, возможно ли дальнейшее сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу. Как отметил в беседе с ФАН политический аналитик, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев, достигнутые лидерами США и РФ договоренности нельзя считать серьезным прорывом в урегулировании ситуации в Сирии. Это связано с тем, что тот регион, в котором был установлен режим без огня, не является в настоящий момент одним из самых важных направлений; нельзя сказать, что боевые действия в этих юго-западных районах сейчас находятся в ожесточенной фазе.

«Соединенные Штаты пошли на подписание соглашения о перемирии, прежде всего, для повышения военного статуса Иордании, которая стремится участвовать в сирийском кризисе как можно активней. Эта страна является союзником и площадкой для Америки. При этом Амман контролирует ряд сирийских группировок, которые как раз ведут противостояние с армией Сирии на юге республики».

Кроме того, Вашингтон тем самым стремится разделить сферы влияния с Россией, уверен политический аналитик. По его мнению, уже сейчас фактически можно говорить о начале раздела территории страны на зоны контроля. Для США сейчас очень важно, чтобы поддерживаемая ими вооруженная оппозиция сохранила за собой города и территории, которые в настоящий момент находятся под ее контролем.

«Таким образом, выходит, что, с одной стороны, это перемирие важно и для Дамаска, и для Вашингтона, с другой — оно не так выгодно войскам Башара Асада и сирийскому режиму. Но при этом прекращение военных действий на юго-западе позволяет армии САР при поддержке ВКС России вести наступление на важный регион — на Дейр эз-Зор».

Части правительственных войск наступают одновременно со стороны города Акербат в провинции Хама и района у границы с Ираком. Как отмечает Евгений Валяев, медлить на этом направлении нельзя, так как на севере готовятся начать захватческую операцию поддерживаемые Вашингтоном курдские военизированные формирования.

Что касается дальнейшего сотрудничества между США и Россией в Сирии, на которое надеется американский лидер, то оно, по мнению эксперта, возможно, прежде всего, в вопросах создания новых зон снижения напряженности. В этом отношении встреча президентов оказалась значительно более важной, нежели последний почти безрезультатный пятый этап астанинских переговоров, отмечает политический аналитик.