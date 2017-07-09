Рогозин: Выпуск высокотехнологичной продукции является приоритетом для предприятий ОПК

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Москва, 9 июля. Выпуск высокотехнологичной гражданской продукции является одним из важнейших направлений деятельности предприятий ОПК России. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

«Да, мы готовим военную промышленность к выпуску высокотехнологичной гражданской продукции. Кстати, это одно из важнейших направлений мобилизационной готовности ОПК», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что министерство промышленности и торговли занимается вопросом наращивания объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями ОПК.