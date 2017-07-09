Путин потребовал проверить хамские действия руководства Нижнетагильского завода

Екатеринбург, 9 июля. Глава государства Владимир Путин попросит Генпрокуратуру РФ проверить действия руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которое задерживает зарплату своим работникам.

«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите», — подчеркнул Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.