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Путин поручил выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют самих чинить дома
Россия
Путин потребовал проверить хамские действия руководства Нижнетагильского завода
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    Путин потребовал проверить хамские действия руководства Нижнетагильского завода

    20:53  9 Июля 2017
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    Путин потребовал проверить хамские действия руководства Нижнетагильского завода

    Екатеринбург, 9 июля. Глава государства Владимир Путин попросит Генпрокуратуру РФ проверить действия руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которое задерживает зарплату своим работникам.

    «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите», — подчеркнул Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость увеличения объемов производства высокотехнологичной продукции на предприятиях ОПК.

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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