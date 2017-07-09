Фотографии заживо гниющего бездомного шокировали жителей Иваново

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Ивановская область, 9 июля. Жителей Иваново шокировали фотографии бездомного мужчины, у которого гниет нога.

Согласно предварительной информации, мужчина проживает в районе улицы Ермака. К нему неоднократно приезжали врачи. Однако у бездомного нет полиса ОМС, поэтому его отказываются отправлять в больницу.

Местные жители попросили всех небезразличных людей помочь страдальцу.

Напомним, в середине июня стало известно о том, что на улице Двинской в Санкт-Петербурге было обнаружено тело неизвестного бездомного мужчины.