Госдума РФ: Антироссийские санкции играют на руку американским корпорациям

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Москва, 9 июля. Санкции, которые США ввели против РФ, позволяют расширить возможности американских корпораций. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Дмитрий Новиков.

«Создать проблему во взаимоотношениях торговых между Россией и США – это, кроме прочего, означает несколько снизить экономические возможности России, расширить возможности собственных корпораций», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на то, что об отмене антироссийских санкций можно будет говорить только после урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине.