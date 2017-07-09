Водитель иномарки в Ангарске сбил сотрудника полиции, уходя от погони

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Ангарск, 9 июля. В воскресенье вечером жители города Ангарск Иркутской области стали свидетелями настоящей погони.

Водитель Toyota Mark II проигнорировал требование стражей порядка остановиться. Уходя от преследования, он сбил сотрудника полиции и врезался в полицейский УАЗ, который от мощного удара перевернулся.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, пострадал полицейский и сам виновник переполоха. Оба мужчины доставлены в больницу.

Тем временем в социальных сетях опубликовано видео, где примерно за час до произошедшего в машину, похожую на ту, за которой была устроена погоня, садится молодой человек. Голос за кадром утверждает, что он пьян.