Ученые назвали фрукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера

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Токио, 9 июля. Японские ученые пришли к выводу, что употребление цитрусовых почти на четверть снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Проведенные исследования позволили понять, что влияние на это оказывает нобилетин — флавоноид, который выделяет кожура цитрусовых.

Его полезные свойства были известны и ранее. Считается, что он способен лечить нарушение памяти, а также обладает противовоспалительным действием.

Специалисты одного из японских университетов установили, что ко всему прочему нобилетин на 23% снижает риск возникновения наиболее распространенной формы деменции — болезни Альцгеймера.