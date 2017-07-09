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Ученые назвали фрукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера
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    Ученые назвали фрукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера

    19:36  9 Июля 2017
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    Ученые назвали фрукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера

    Токио, 9 июля. Японские ученые пришли к выводу, что употребление цитрусовых почти на четверть снижает риск развития болезни Альцгеймера.

    Проведенные исследования позволили понять, что влияние на это оказывает нобилетин — флавоноид, который выделяет кожура цитрусовых.

    Его полезные свойства были известны и ранее. Считается, что он способен лечить нарушение памяти, а также обладает противовоспалительным действием.

    Ученые назвали фрукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера

    Специалисты одного из японских университетов установили, что ко всему прочему нобилетин на 23% снижает риск возникновения наиболее распространенной формы деменции — болезни Альцгеймера.

    Автор: Кира Мирова
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