Следователи не выявили криминала в смерти блогера Антона Носика

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Москва, 9 июля. Следователи, которые уже приступили к проверке по факту смерти Антона Носика, пока не нашли никаких фактов, указывающих на криминальный характер гибели журналиста.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Напомним, Носик скончался минувшей ночью на подмосковной даче. По свидетельствам друзей, в последние дни блогер злоупотреблял алкоголем, празднуя свой день рождения.

По предварительной версии, смерть произошла из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне отравления спиртным. Носику на днях исполнился 51 год.