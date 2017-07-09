Путин призвал увеличить объемы высокотехнологичной продукции предприятиями ОПК

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Екатеринбург, 9 июля. Увеличение объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения является ключевой задачей для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

Глава государства отметил, что в настоящее время Министерство промышленности и торговли активно занимается вопросом наращивания объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями ОПК. Кроме того, большой вклад в эту работу вносит государственная корпорация «Ростех».

По словам Путина, масштабное внедрение цифровых технологий станет мощным импульсом для развития государства, а также окажет позитивное влияние на сотрудничество России с другими странами.