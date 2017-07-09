Тиллерсон рассказал об ответе Путина на вопрос о «вмешательстве» России в выборы в США

В Избранное

Вашингтон, 9 июля. Вопрос о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы не перестает будоражить умы заокеанских политиков. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не ожидал услышать другого ответа от Москвы, нежели тот, который прозвучал из уст президента РФ Владимира Путина.

«Президент США Дональд Трамп поднял этот вопрос непосредственно перед президентом России Владимиром Путиным, и, честно говоря, мы не ожидали другого ответа, чем тот, что получили», — прокомментировал прошедшую в Гамбурге встречу двух президентов Тиллерсон.

Напомним, на прошедшем саммите G20 Путин и Трамп встретились впервые. Беседа, которая по планам должна была длиться 30 минут, затянулась на 2 с лишним часа. Треть этого времени президенты спорили о «вмешательстве» России в американскую предвыборную кампанию. В итоге Трамп принял доводы Путина и согласился с ними.