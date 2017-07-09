Тело женщины обнаружили в канаве в Ленинградской области
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Ленинградская область, 9 июля. Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели 57-летней жительницы Петербурга.
Инцидент произошел на территории садоводческого товарищества «Автомобилист» в Волховском районе. Согласно предварительным данным, 8 июля в одной из канав обнаружили труп женщины. Как передает издание «Оперативное прикрытие», на теле не было следов насильственной смерти.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Челябинской области было найдено тело 10-летнего ребенка.