Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Водитель иномарки в Ангарске сбил сотрудника полиции, уходя от погони
Спорт
IAAF разрешила 16 российским спортсменам выступать под нейтральным флагом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    IAAF разрешила 16 российским спортсменам выступать под нейтральным флагом

    19:54  9 Июля 2017
    35

    IAAF разрешила 16 российским спортсменам выступать под нейтральным флагом

    Москва, 9 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила 16 российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщили официальные представители организации.

    В список вошли легкоатлеты Виктор Бутенко, Ирина Гордеева, Ирина Гуменюк, Данила Данилов, Ольга Елисеева, Вячеслав Колесниченко, Александр Лесной, Константин Лядусов, Юлия Мальцева, Алена Мамина, Александр Меньков, Виктория Прокопенко, Валентина Смирнова, Алексей Федоров, Тимофей Чалый, а также Илья Шкуренев.

    Напомним, ранее стало известно о том, что IAAF дисквалифицировала на четыре года трех российских бегунов.

    Автор: Алексей Громов
    #iaaf
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин прибыл в Екатеринбург на открытие выставки «Иннопром-2017»

        18:54 9 Июля 2017 405
        Читать
        18:31
        Сегодня

        Тиллерсон предложил России «сделать первый шаг» для деэскалации в Донбассе
        18:29
        Сегодня

        «Резать москалей» и «танцевать на руинах Кремля»: «правосеки» мечтают о новой Конотопской битве
        16:42
        Сегодня

        Порошенко объяснил, почему «больше всех» хочет отмены антироссийских санкций
        16:12
        Сегодня

        Трамп назвал два условия отмены антироссийских санкций
        15:58
        Сегодня

        Трамп рассказал о «стычке» с Путиным на первой встрече в Гамбурге

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7076

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        12831

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1651

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3138

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2421
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        17:33   9 Июля 2017
        871
        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        15:21   9 Июля 2017
        309
        Переговоры с Путиным по Сирии заставили Трампа задуматься о сотрудничестве с Россией

        Переговоры с Путиным по Сирии заставили Трампа задуматься о сотрудничестве с Россией

        14:44   9 Июля 2017
        713
        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        12:58   9 Июля 2017
        273