IAAF разрешила 16 российским спортсменам выступать под нейтральным флагом

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Москва, 9 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила 16 российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщили официальные представители организации.

В список вошли легкоатлеты Виктор Бутенко, Ирина Гордеева, Ирина Гуменюк, Данила Данилов, Ольга Елисеева, Вячеслав Колесниченко, Александр Лесной, Константин Лядусов, Юлия Мальцева, Алена Мамина, Александр Меньков, Виктория Прокопенко, Валентина Смирнова, Алексей Федоров, Тимофей Чалый, а также Илья Шкуренев.

IAAF approves the application of a further 16 Russians to compete internationally as neutral athletes: https://t.co/diIknoQItj — IAAF (@iaaforg) July 9, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что IAAF дисквалифицировала на четыре года трех российских бегунов.