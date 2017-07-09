Путин прибыл в Екатеринбург на открытие выставки «Иннопром-2017»

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Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин прибыл в Екатеринбург, где примет участие в церемонии открытия VIII международной выставки промышленности и инновации «Иннопром-2017». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В нынешнем году ключевой темой выставки станет «Умное производство». В экспозиции принимают участие 640 индустриальных компаний из 17 стран. Кроме того, в Екатеринбурге президент встретиться с бывшим премьер-министром Японии Иосиро Мори, а также проведет рабочую встречу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В ходе своей поездки Владимир Путин планирует посетить спортивный комплекс «Дацюк-арена», которая была построена на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды «Неоплан» в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 году.