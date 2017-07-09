МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве

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Москва, 9 июля. На Москву движется гроза и порывистый ветер. Предупреждение о непогоде распространило региональное управление МЧС России со ссылкой на Росгидромет.

По данным синоптиков, сильный дождь прольется на российскую столицу уже в ближайший час. Скорость ветра при этом может достигать 17 м/с. На дорогах в такую погоду не исключены пробки.

Спасатели советуют оставаться дома. Автомобили лучше поставить в гараж или подальше от плохо закрепленных конструкций и деревьев, которые могут рухнуть.

Это предупреждение действует до завтрашнего утра.