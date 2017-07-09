Хватит словоблудства: Трамп должен поддержать зоны деэскалации в Сирии и другие инициативы РФ

В Избранное

В юго-западной части Сирии сегодня в 12.00 по местному времени вступил в силу режим тишины, установленный в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Гамбурге 7 июля. Перемирие действует в провинциях Эс-Сувейда, Кунейтра и Даръа. Представители обеих сторон отмечают, что никаких нарушений соглашения на данный момент зафиксировано не было. Режим прекращения огня контролируется силами военной полиции России, координирующей действия с американскими и иорданскими военными.

При этом в ходе последнего пятого раунда переговорного процесса в Астане, где также обсуждались проблемы, связанные с зонами снижения напряженности в САР, сторонам не удалось найти согласия по ряду вопросов. В частности, страны-гаранты не смогли договориться о том, кто именно будет контролировать демилитаризованные районы. Напомним, глава сирийской делегации Башар Аль-Джаафари в столице Казахстана обвинил в неудачном исходе встречи турецкую сторону, которая была настроена негативно, выступив против всех документов, связанных с выполнением подписанного ранее меморандума о зонах безопасности.

Таким образом, в то время как Турция, являющаяся одной из стран-гарантов, искусственно тормозит процесс урегулирования сирийского конфликта, Соединенные Штаты неожиданно всерьез задумались о сотрудничестве с РФ по Сирии. Так, американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter, упомянув о достижении договоренности о режиме без огня на юге САР, отметил необходимость дальнейшей совместной работы с Россией в этом направлении.

По каким именно вопросам может развиваться дальнейшее сотрудничество между США и РФ, если оно вообще возможно? Чего ждет от Трампа российская сторона? Член общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) высказал мнение, что Вашингтону для продолжения сотрудничества с Москвой необходимо поддержать то, что уже сделала Россия для урегулирования ситуации в Сирии.

«Сотрудничество между РФ и США возможно только в одном виде — это совместная борьба с исламистским терроризмом. Соответственно, необходимы также совместное поддержание режима функционирования зон деэскалации конфликта и совместное планирование воздушных ударов по ИГИЛ*. И самое главное — Соединенные Штаты должны сделать все, для того чтобы террористы из Ирака не перетекали в Сирию».

Что касается работы зон снижения напряженности в САР, то по этому вопросу Вашингтону необходимо использовать все имеющиеся рычаги давления на боевиков сирийской вооруженной оппозиции, которым США регулярно оказывают поддержку, с целью принудить радикалов соблюдать установленное перемирие.

«Соединенные Штаты должны употребить свое влияние, чтобы заставить подконтрольные либо связанные с ними силы сирийской оппозиции выполнять режим прекращения огня и участвовать в политическом диалоге с целью достижения практических результатов. Словоблудием Трамп может заниматься сколько угодно, но нужны конкретные результаты. Больше ничего мы от США не ждем».

Таким образом, было бы вполне достаточно того, чтобы американская сторона просто поддержала все то, чего уже достигла и над чем сейчас работает Россия в арабской республике, считает Игорь Коротченко.

«Достаточно сделать то, что сделала Россия. Соединенные Штаты должны поддержать тот курс, которому уже следует РФ, и в том числе зоны деэскалации. Вот что необходимо делать американцам в Сирии — поддержать усилия российской стороны».

Напомним, в ходе последнего заседания в Астане представителям делегаций не удалось также окончательно договориться о том, где пройдут линии разграничения. Во время встречи стороны, однако, достигли договоренности относительно формирования совместной рабочей группы, которой было поручено завершить доработку всех необходимых технических условий для создания четырех зон безопасности: в районе Восточной Гуты под Дамаском, на севере от Хомса, в провинции Идлиб и на юге страны. Следующий этап международных переговоров в Астане пройдет в конце августа, передавал глава министерства иностранных дел Казахстана.

* Организация запрещена на территории РФ.