Володин: Работы Глазунова всегда отличала любовь к истории и культуре России

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Москва, 9 июля. Работы выдающегося советского и российского художника Ильи Глазунова всегда отличались искренней любовью к истории и культуре России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Глазунов внес огромный вклад в развитие отечественной художественной школы. Его работы всегда отличали искренняя любовь к истории и культуре России, высокий профессионализм и верность традициям русского реализма», — отметил Володин.

Он также добавил, что смерть Ильи Глазунова является большой утратой для России.

Напомним, известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался минувшей ночью в результате остановки сердца. Илья Глазунов является создателем и директором Всесоюзного музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве.