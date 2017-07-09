Два самолета НАТО с военными и снаряжением прибыли в Одессу

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Киев, 9 июля. В аэропорту Одессы приземлились два военных самолеты Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в воскресенье сообщили украинские СМИ.

Согласно предварительным данным, речь идет о Lockheed C-130 Hercules Военно-воздушных сил США и Boeing C-17 Globemaster III ВВС Венгрии. Самолеты доставили на территорию Украины технику, а также водолазов и солдат, которые примут участие в учениях «Си Бриз-2017».

Напомним, в сентябре 2017 года российские и белорусские военнослужащие примут участие в стратегических учениях «Запад-2017».