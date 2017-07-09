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Сирия, 9 июля. Курды начнут наступление на Дейр эз-Зор после завершения операции «Гнев Евфрата». «Охотники на ИГИЛ»* заняли ряд высот около месторождения Аш-Шаир к востоку от города Хомс. Арестован лидер «спящей ячейки» ИГИЛ в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам со стороны исламистов в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; полностью зачистили от оставшихся радикалов ИГ* населенный пункт Джбаб Хамад к востоку от города Хомс; лишились оружия в результате нападения «Ахрар Аш-Шам» к югу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло несколько высот около месторождения Аш-Шаир к востоку от Хомса.

«Тахрир Аш-Шам»: арестовала одного из лидеров «спящей ячейки» ИГИЛ и семерых террористов в городе Ад-Дана в провинции Идлиб.

«Ахрар Аш-Шам»: напала на опорные пункты САА к северу от города Харб Нафса на юге провинции Хама.

Курды: вели обстрелы позиций ССА** в городе Мари в северной части провинции Алеппо; уничтожили 41 террориста ИГ на западных окраинах Ракки.

Международная коалиция: нанесла 12 авиаударов в окрестностях Ракки.

Провинция Дамаск

Оппозиционные источники сообщают, что попытки наступления Сирийской арабской армии (САА) в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска закончились неудачей. Военный источник в социальной сети Twitter (worldonalert) передает, что продвинутся в квартале правительственным войскам и их союзникам не удалось. Кроме того, корпус САА подвергся обстрелам со стороны боевиков из ПТРК. Тем не менее ранее поступала информация о том, что САА прорвала первую линию обороны боевиков группировки «Файлак Ар-Рахман», а также заняла несколько опорных пунктов исламистов. Военные эксперты отмечают, что данные сведения являются всего лишь попыткой командиров вооруженной оппозиции поднять боевой дух радикалов. Однако силы проасадовских подразделений и САА все же несут потери в живой силе в результате вооруженных столкновений.

Провинция Алеппо

Информационный портал Qasioun News, подконтрольный вооруженной оппозиции, передает, что один из снайперов Сирийской демократической армии**** (SDF) застрелил женщину в городе Мари в северной части провинции Алеппо. Официально данная информация пока не была подтверждена. Напомним, противостояние между курдскими формированиями и Сирийской свободной армией (ССА), выступающей при поддержке со стороны Турции, длится уже долгое время. Несмотря на официальное завершение операции «Щит Евфрата» протурецкие боевики продолжают теснить курдов на севере региона. Кроме того, радикалы вооруженной оппозиции заявляли о своем намерении продвинуться до провинции Идлиб, для того, чтобы соединиться с отрядами «свободной армии», находящимися там.

Провинция Хомс

Батальон «Охотники на ИГИЛ» взял под контроль несколько высот около нефтяного месторождения Аш-Шаир к востоку от города Хомс. В ходе столкновений были уничтожены как минимум пятеро террористов «Исламского государства*. Об этом сообщает официальный Twitter-канал дивизиона (ISIS_Hunters). Данное подразделение, являющееся частью 5-го штурмового корпуса САА, было сформировано при участии российских военных советников, бойцы «Охотников на ИГИЛ» обучались российскими спецназовцами.

Между тем, как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (matija75), правительственные силы полностью зачистили от оставшихся радикалов ИГ населенный пункт Джбаб Хамад, освобожденный накануне.

Провинция Идлиб

Боевики арестовали еще одного из лидеров «спящей ячейки» ИГИЛ и семерых его пособников в городе Ад-Дана, передает оппозиционное новостное агентство Qasioun News. Ранее сегодня исламисты объединения «Тахрир Аш-Шам» объявили о начале военной операции по ликвидации всех подпольных групп «Исламского государства», находящихся на территории провинции и задержали более сотни человек, подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛовцами. Боевики ИГ не раз организовывали теракты в регионе, в результате чего страдали не только члены антиправительственных формирований, но и мирное население Идлиба.

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы (SDF) в результате последних столкновений уничтожили 41 террориста «Исламского государства» на западных окраинах Ракки, передает военный источник на своей странице в Twitter (UndercoverInAK).

ВВС международной коалиции продолжили оказывать поддержку наступлению курдов и нанесли 12 авиаударов в предместьях административного центра региона. Об этом сообщает Twitter-канал (Amercans4YPG). Сведений о нанесенном радикалам ИГ уроне пока не поступало.

Тем временем курдский военный источник в Twitter (AraratKrd) сообщает, что наступление на Дейр эз-Зор начнется сразу же после завершения операции «Гнев Евфрата». Напомним, провинция Дейр эз-Зор богата залежами нефти и газа, кроме того, через нее пролегает трубопровод из Катара в Турцию. Именно поэтому данные территории так интересуют западную коалицию.

Провинция Хама

Боевики исламистской группировки «Ахрар Аш-Шам» напали на опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в районе контрольно-пропускного пункта «Аль-Мадайен», расположенного к северу от города Харб Нафса на юге провинции Хама. Военные источники «Ахрар Аш-Шам» утверждают, что в ходе боев погибли шесть военнослужащих сирийской армии, еще двое получили ранения. Кроме того, радикалы вооруженной оппозиции заявляют, что исламисты также захватили часть оружия САА. Таким образом, боевики в очередной раз нарушили соглашение о прекращении огня, действующее в регионе.

Сирийские ВВС, в свою очередь, нанесли авиаудары по укрепрайонам «Ахрар Аш-Шам» вблизи населенных пунктов Харб Нафса и Ат-Таллаф. Артиллерия САА также проводила обстрелы позиций радикалов, передает ливанское информагентство Al Masdar News.

Днем ранее коалиция «Тахрир Аш-Шам», работающая на юге региона, выпустила несколько ракет в направлении административного центра провинции, что привело к ранениям среди гражданского населения.

Несмотря на то, что в отношении самого радикального формирования вооруженной оппозиции «Джебхат Фатх Аш-Шам»****, возглавляющего «Тахрир Аш-Шам», режим без огня не действует, на группировку «Ахрар Аш-Шам» соглашение об установлении зон деэскалации все-таки распространяется. Это говорит о том, что радикалы не соблюдают перемирие.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)