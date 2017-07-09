В Совфеде отреагировали на попытку Трампа надавить на Россию по Сирии и Украине

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Москва, 9 июля. Позиция России относительно Украины и Сирии не зависит от санкционных угроз со стороны США и не будет меняться под давлением извне. Об этом заявил председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя сообщение американского президента Дональда Трампа, опубликованное в Twitter.

«Наша политика по той же Сирии и по той же Украине никогда не определялась и не будет определяться санкционным давлением со стороны США», — заявил Косачев в интервью РИА Новости.

Напомним, сегодня Трамп опубликовал пост, в котором рассказал, как прошла его встреча в Гамбурге с президентом России Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома подчеркнул, что в ходе беседы не затрагивалась тема антироссийских санкций.

Более того, добавил он, речь о снятии ограничений не может идти, пока не будут решены вопросы по Украине и Сирии.