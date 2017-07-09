Источник сообщил о проверке СК по факту смерти Носика

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Москва, 9 июля. Столичные следователи проведут проверку по факту смерти журналиста Антона Носика, скончавшегося на даче в Подмосковье.

Его тело уже отправлено на судмедэкспертизу. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Собеседник издания подтвердил, что блогер на даче с друзьями на протяжении нескольких дней отмечал свой день рождения. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, возникшая на фоне отравления спиртными напитками.

Носик скончался минувшей ночью.