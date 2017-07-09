Ученые разработали первый мобильный телефон без аккумулятора

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Вашингтон, 9 июля. Группа специалистов из Вашингтонского университета разработала мобильный телефон, у которого нет аккумулятора.

Согласно предварительным данным, речь идет об устройстве, которое не может преобразовывать аналоговые аудиосигналы в цифровые данные. Однако телефон получает сигналы от базовой станции, которая подключена к Интернету через Skype.

Напомним, ранее стало известно о том, что депутаты Государственной думы Российской Федерации разработали законопроект, который посвящен отмене национального роуминга.