Порошенко разочаровал Госдеп своим подходом к проблеме Донбасса

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Киев, 9 июля. Вашингтон разочарован отсутствием результата в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

По его словам, США разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Он также добавил, что в связи с этим госдеп назначил специального представителя США по Украине Курта Волкера, который будет контролировать действия Киева в реализации мирного плана по Донбассу.

«Мы разочарованы отсутствием прогресса по минским соглашениям. Именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание», — сказал Тиллерсон.

В свою очередь Порошенко выразил надежду, что специальный посланник США на Украине окажет помощь Киеву в реализации минские соглашений.