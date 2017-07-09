МЧС обещает Петербургу хорошую погоду без дождей

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Санкт-Петербург, 9 июля. Понедельник, 10 июля, в Северной столице будет теплым и ясным, дождей не обещают. Такой прогноз публикует пресс-служба регионального управления МЧС России.

Петербуржцы, уже смирившиеся с отсутствием лета в этом году, смогут в начале будущей недели ощутить его в полной мере. Ночью температура воздуха не превысит +13 градусов по Цельсию. Зато днем столбик термометра поднимется до отметки +23.

Учитывая, что при этом будет ярко светить солнце и дуть легкий ветер, скорость которого не превысит 5 м/с, работать жителям Петербурга в такую погоду явно не захочется.