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    Главные новости 9 июля

    19:00  9 Июля 2017
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    Дайджест новостей за 09.07.2017

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 9 июля.

    Минувшей ночью в Москве скончался известный советский и российский художник Илья Глазунов. Знаменитый художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет.

    Россия должна быть выше прогнившего Запада — отметил Виталий Милонов, комментируя антироссийскую декларацию ПА ОБСЕ с требованием «отказаться» от Крыма. Не мечите бисер перед свиньями: в Госдуме «оценили» совет ПА ОБСЕ отказаться от Крыма.

    Скончался журналист и блогер Антон Носик. Жена блогера Носика рассказала об обстоятельствах его смерти.

    Президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге решительно отрицал вмешательство России в предвыборную кампанию в США. Трамп рассказал о «стычке» с Путиным на первой встрече в Гамбурге.

    Встречающая высокопоставленных гостей на саммите «двадцатки» в Германии женщина не узнала президента Российской Федерации Владимира Путина. Момент попал на видео. Реакция хостес, не узнавшей Путина на G20, попала на видео.

     Глава МИД Украины подарил генсеку ООН вышиванку, заметив, что это частичка его страны. Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН.

    Специалисты из Национального аэрокосмического агентства США (NASA) заявили, что на нашей планете существуют специальные «порталы», с помощью которых можно перемещаться во времени. NASA: На Земле существуют «порталы» для путешествий во времени.

    Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» представил концепцию новой модели легендарной «Волги». «АвтоВАЗ» представил новую концепцию легендарной «Волги»‍.

    Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили рейтинг лучших машин с пробегом. Назван топ-10 лучших подержанных автомобилей в мире.

    Астероид внушительных размеров МС4 пролетит рядом с Землей в ближайшие дни, заявил специалист обсерватории Уфы Владилен Санакоев. Ученые: Гигантский смертоносный астероид сблизится с Землей 11 июля.

    Одна из важнейших анонсированных технологий будет реализована — однако фактически она не будет работать длительное время. Apple лишит iPhone 8 важной для пользователей функции.

     

    Автор: Алексей Громов
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