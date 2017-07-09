«Резать москалей» и «танцевать на руинах Кремля»: «правосеки» мечтают о новой Конотопской битве

В Избранное

Мероприятия по случаю 358-й годовщины победы войск гетмана Ивана Выговского над русским войском князя Алексея Трубецкого под Конотопом в очередной раз превратились в шабаш так называемых «патриотов». Сомнительного вида священники призывали уничтожать «неверных русских», лидер одной из партий пообещал «убить каждого, кто хоть как-то связан с Путиным». Представители менее радикальных организаций обещали «вернуть Крым в течение 24-х часов». Детали — в репортаже корреспондента Федерального агентства новостей.

Сергей Валерьевич очень любит фотографироваться. Он с радостью рассказывает о своей судьбе и просит, чтобы в кадре он был не один.

«Боюсь одиночества, — говорит он. — Я — капитан первого ранга, морской офицер. Теперь — казак общественной организации из Ахтырки. Но никогда не стану в кадр с подонками».

В село Шаповаловка (территория битвы во времена Русско-польской войны 1659 года — прим. ФАН) Сергей Валерьевич приехал, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию и сказать, что не все местные казаки разделяют политику Петра Порошенко, направленную на конфронтацию с Россией.

Но его голос утонул в маразме общих настроений.

«Нашей главной задачей является уничтожение России как структуры, — заявил известный украинский писатель Дмитрий Павлычко. — Московская орда больше никогда не будет диктовать нам свои условия. Скоро наша армия сделает все, чтобы мы станцевали на руинах Кремля».

И добавил, что самое страшное в его жизни — это СССР и Россия. Странно, что это заявляет бывший лауреат Ленинской премии, автор произведения «Партия ведет».

Эстафету Павлычко перенимает бессменный лидер всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок.

«Нужно сделать так, чтобы земля горела под ногами москалей! Мы вернем все, что нам принадлежит, бойтесь нас. Я обещаю, что от нас не уйдет ни один человек, которому нравится Россия!»

Далее Тягнибок разразился пространной речью о необходимости «патриотического воспитания молодежи», суть которого сводится к почитанию Степана Бандеры и Романа Шухевича.

«Несогласных будем судить по законам военного времени», — пригрозил он.

О том, что на Украине «военное время» не объявлено, Тягнибок предпочел умолчать.

Публику также порадовал лидер конгресса крымских татар Рефат Чубаров. Рефат Абдурахманович напомнил, что в ходе Конотопской битвы на Украине погибло около 30 тысяч крымских татар.

«Наши предки воевали против русских. Сегодня русские отняли у нас все, но мы вернемся», — заявил он.

При этом толпа скандировала: «Слава татарам, которые бьют москалей!»

Общую картину дополнил так называемый «клирик Киевского патриархата» монах Степан.

«Я могу благословить на жертвенное убийство, если это касается московитов. Но это нужно делать с трезвым рассудком», — сказал он. От «клирика» несло запахом сивушных масел.

И, наконец, главное. На мероприятии присутствовали активисты запрещенной в РФ националистической организации «Правый сектор»*. По всей видимости, местная полиция не смогла рассчитать свои силы. Дорвавшиеся до микрофона нацисты открыто заявили, что «москалей нужно вырезать как баранов».

«За один день в семнадцатом веке мы их вырезали, будем резать и сегодня», — сказал активист-«правосек».

Патрульная полиция на эти заявления не реагировала.

«Не понимаю, что происходит. Сбор казачьих организаций на Сумщине, сопровождавшийся выступлениями хоровых коллективов, яркими костюмированными шоу, теперь напоминает сборище нацистов, — говорит Сергей Валерьевич. — В моем фотоальбоме нацистов и их приспешников не будет».

* Организация запрещена на территории РФ.