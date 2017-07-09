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Четыре человека погибли в жутком ДТП в Дагестане
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    Четыре человека погибли в жутком ДТП в Дагестане

    18:21  9 Июля 2017
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    Четыре человека погибли в жутком ДТП в Дагестане

    Махачкала, 9 июля. Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

    По данным ведомства, авария произошла Буйнакском районе в 14:00 по московскому времени. В результате столкновения автомобилей BMW и Lada Kalina четыре человека погибли на месте. Водитель автомобиля ВМW был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #авария #дагестан
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