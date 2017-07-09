Путин: Меркель добилась прогресса по климатическому соглашению на саммите G20

В Избранное

Москва, 9 июля. Участники Парижского соглашения по климату оказались в непростой ситуации из-за выхода США, но канцлеру Германии Ангеле Меркель удалось сдвинуть дело в правильном направлении.

О прогрессе, достигнутом в ходе прошедшего в немецком Гамбурге саммита G20, рассказал президент России Владимир Путин.

«Большая и очень чувствительна тема — это климатические изменения. Здесь председателю — ФРГ — удалось добиться оптимального компромисса в непростой ситуации, в которой председатель оказалась, а именно в связи с выходом США из Парижского соглашения», — заявил глава российского государства.

Путин пояснил, что участники соглашения договорились продолжать сотрудничество с США по отдельным направлениям, касающимся сохранению климата. И это, подчеркнул президент, однозначно заслуга Меркель.

Напомним, в Гамбурге состоялся саммит «большой двадцатки» с участием лидеров государств. Одним из главных событий международного форума, приковавшим всеобщее внимание, стала встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом.