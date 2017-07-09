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Путин: Меркель добилась прогресса по климатическому соглашению на саммите G20
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    Путин: Меркель добилась прогресса по климатическому соглашению на саммите G20

    18:00  9 Июля 2017
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    Путин: Меркель добилась прогресса по климатическому соглашению на саммите G20

    Москва, 9 июля. Участники Парижского соглашения по климату оказались в непростой ситуации из-за выхода США, но канцлеру Германии Ангеле Меркель удалось сдвинуть дело в правильном направлении.

    О прогрессе, достигнутом в ходе прошедшего в немецком Гамбурге саммита G20, рассказал президент России Владимир Путин.

    «Большая и очень чувствительна тема — это климатические изменения. Здесь председателю — ФРГ — удалось добиться оптимального компромисса в непростой ситуации, в которой председатель оказалась, а именно в связи с выходом США из Парижского соглашения», — заявил глава российского государства.

    Путин пояснил, что участники соглашения договорились продолжать сотрудничество с США по отдельным направлениям, касающимся сохранению климата. И это, подчеркнул президент, однозначно заслуга Меркель.

    Путин: Меркель добилась прогресса по климатическому соглашению на саммите G20

    Напомним, в Гамбурге состоялся саммит «большой двадцатки» с участием лидеров государств. Одним из главных событий международного форума, приковавшим всеобщее внимание, стала встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом.

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Пресс-служба Президента РФ
    Автор: Кира Мирова
    #путин #меркель #трамп
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