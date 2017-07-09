Сирия сегодня: деэскалация действует, «Адмирал Эссен» против ИГ, амбиции Израиля

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Сирия сегодня, 9 июля. Что происходит в зоне деэскалации на юге Сирии. Фрегат «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» возвращается к сирийским берегам. Израиль вносит корректировки в российские и американские предложения по Сирии.

Зона деэскалации на юге Сирии заработала

В Сирии начал действовать меморандум о начале действия южной зоны деэскалации, подписанный накануне Россией и США при участии Иордании и Израиля. Как сообщают источники в Дамаске, режим перемирия вступил в силу в полдень 9 июля по местному времени в провинциях Деръа, Кунейтра и Сувейда на юго-западе Сирии, и к настоящему времени провокаций и нарушений там отмечено не было.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что эксперты России, США и Иордании при участии Израиля согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

«В воскресенье, 9 июля, явных нарушений режима прекращения огня на юго-западе Сирии зафиксировано не было», — рассказал источник РИА Новости в Дамаске.

Обеспечивать выполнение режима прекращения огня взяли на себя США и Россия. На первых порах обеспечение безопасности вокруг зоны деэскалации взяла на себя российская военная полиция, которая будет координировать свои действия с военными США и Иордании.

Фрегат «Адмирал Эссен» возвращается к сирийским берегам

Ракетный фрегат Черноморского флота ВМФ России «Адмирал Эссен» вышел из Севастополя и вновь направился к берегам Сирии, где корабль ранее уже нес боевое дежурство. В восточном Средиземноморье фрегат присоединится к российской группировке боевых кораблей, сообщил военный источник в Крыму.

Ранее сообщалось, что новейший ракетный фрегат проекта 11356 «Адмирал Эссен» вошел в состав Черноморского флота, после чего совершил переход вокруг Европы и во время похода принял участие в нанесении ударов по позициям запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) в Сирии. Завершив свой первый поход, фрегат прибыл в Севастополь, где экипаж смог отдохнуть и провести время со своими семьями.

Во время нового похода «Адмиралу Эссену» предстоит отработать действия в ходе плавания в составе группировки.

«Экипажу фрегата предстоят многочисленные тренировки по отработке отражений атак с воздуха, берега и воды. Корабль поддерживает постоянную боевую готовность экипажа, оружия и технических средств», — рассказал источник.

Фрегат «Адмирал Эссен» имеет на вооружении знаменитые крылатые ракеты «Калибр-НК», а также ракетный комплекс «Штиль-1», артиллерийскую установку А-190, зенитную артиллерию, реактивную бомбовую установку и торпеды. Фрегат может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Израиль вносит корректировки в предложения по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассчитывает на рассмотрение Россией и США требований еврейского государства по недопущению во время сирийского перемирия закрепления на юго-западе Сирии иранских и проиранских группировок.

Нетаньяху отметил, что уже поднимал этот вопрос в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Они оба сказали мне, что понимают позицию Израиля и готовы рассмотреть наши требования», — заявил Нетаньяху.

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по позициям проиранской шиитской организации «Хезболла», которая является союзником президента Сирии Башара Асада. В Израиле, а также в некоторых других странах «Хезболлу» считают террористической организацией.

Также Израиль наносил ракетные и бомбовые удары по позициям правительственной сирийской армии в районе Голанских высот. Удары наносились в ответ на попадание шальных снарядов на территорию Голан, контролируемую израильской армией.

* Организация запрещена на территории РФ.