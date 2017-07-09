Мосул освобожден от ИГИЛ: Макрон празднует победу
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Париж, 9 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил людей, которые участвовали в операции по освобождению иракского города Мосул.
«Мосул освобожден от ИГИЛ*: уважение Франции всем, кто вместе с нашими войсками внес вклад в эту победу», — отметил французский политик.
Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о полной победе над боевиками «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в Мосуле.
* Организация запрещена на территории РФ.