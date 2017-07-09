В ЛНР составили фоторобот подозреваемого в причастности к теракту в Луганске

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Луганск, 9 июля. Составлен фоторобот подозреваемого в причастности к теракту в Луганске 7 июля, которого разыскивают силовые структуры Луганской народной республики.

«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики по подозрению в причастности к совершению террористического акта разыскивается мужчина», — констатировали в пресс-службе ведомства и приложили фоторобот предполагаемого преступника.

Отмечается, что у подозреваемого голубые глаза, светлые волосы и прямой нос. Мужчине около 45 лет.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что во взрывах в Луганске виноваты украинские диверсанты.