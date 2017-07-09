Актер из сериала «Настоящая кровь» скончался в возрасте 39 лет

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Лос-Анджелес, 9 июля. Американский актер Нелсан Эллис, прославившийся благодаря роли Лафайета Рейнольдса в популярном сериале «Настоящая кровь», умер в возрасте 39 лет, сообщила его представитель Эмили Сэйнс.

Как стало известно, Эллис умер из-за осложнений, вызванных сердечной недостаточностью. На момент смерти актеру было всего 39 лет.

По словам Сэйнс, он, его слова и деяния навсегда останутся в памяти тех, кто его знал. Однако она не уточнила каких-либо обстоятельств смерти звезды, передает «Подмосковье 360».

Ранее стало известно, что известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался в результате остановки сердца.