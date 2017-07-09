Яровая сравнила резолюцию ПА ОБСЕ по Крыму с человеческим жертвоприношением

В Избранное

Москва, 9 июля. Резолюция ПА ОБСЕ, призывающая Россию отказаться от Крыма, приравнивает жителей полуострова к обычным вещам, которые поддаются инвентаризации.

Об этом после принятия документа в Минске заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. По ее словам, подобные резолюции, ставящие на кон человеческую жизнь, не имеют право на существование. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу вице-спикера.

«Удивительно, как легко право на жизнь, выбор, свободу и будущее тысяч жителей Крыма посчитали возможным проигнорировать, просто включив в инвентаризационную опись. Жертвоприношения людей не должны входить в практику решений Европы», — прокомментировала принятую резолюцию Яровая.

Ранее сообщалось, что российская делегация в Минске, где прошло заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ, проголосовала против принятия документа. Москва категорически не согласна с имеющимися в ней пунктами, предполагающими возвращение Крыма Украине.

Напомним, решение о вхождении в состав РФ жители полуострова приняли в 2014 году на всенародном референдуме.