Шнурова избрали президентом «Нашествия»

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Москва, 9 июля. Известный певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал президентом рок-фестиваля «Нашествие». Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК) Элла Памфилова.

Согласно предварительным данным, Шнуров набрал 20,9% голосов. Второе место занял лидер ДДТ Юрий Шевчук (16,34%). На третьей позиции закрепился певец Валерий Кипелов (15,16%). Голосование проходило на фестивале 7–9 июля.

Напомним, ранее стало известно о том, что сильные дожди вызвали ряд проблем на фестивале «Нашествие».